Endergebnis für Hilden : Stadtradler knacken 100.000-km-Marke

In Hilden haben sich 561 Menschen aktiv am Stadtradeln beteiligt. Foto: dpa/Sina Schuldt

Hilden 561 Hildener haben am Stadtradeln teilgenommen und zusammen umgerechnet 15,5 Tonnen CO2 eingespart. Die aktivste Einzel-Radlerin brachte es auf mehr als 2800 Kilometer in drei Wochen.

„561 aktive Teilnehmerinnen und Teilnehmer haben öfter mal den Pkw stehen lassen und sind stattdessen mit dem Drahtesel gefahren, zum Beispiel um zur Arbeit zu kommen oder zum Einkaufen. Dadurch haben sie umgerechnet 15,5 Tonnen CO 2 vermieden“, erklärt Stadtsprecherin Henrike Ludes-Loer. 34 Teams seien an den Start gegangen, darunter Sportvereine, lokale Medien, kirchliche Einrichtungen, Schulen, Kitas, Seniorendienste, Parteien und Nachbarschaften. „Alle gemeinsam haben wir ein deutliches Signal für ein fahrradfreundliches und gesundes Klima gesetzt“, sagt Bürgermeister Claus Pommer, der für die Stadtverwaltung in die Pedale getreten ist.

Die meisten Kilometer hat mit knapp über 17.000 Kilometern in diesem Jahr das Team „Sportmühle Hilden“ gesammelt. Erneut aufs Treppchen hat es das Team des Dietrich-Bonhoeffer-Gymnasiums in der Kategorie „größtes Team“ mit 120 aktiven Radlerinnen und Radlern geschafft. „Wenn viele ein bisschen radeln, hilft das unserer Stadt hinsichtlich Klimaschutz und Lärmvermeidung enorm“, sagt Bürgermeister Claus Pommer. Die vier Mitglieder der „Fahrradhelden“ haben in drei Wochen 3625 km zurückgelegt und sind damit das „fahrradaktivste Team“, das pro Kopf die meisten Kilometer erradelt hat. In der Einzelwertung haben Sarah Schlautmann (Dietrich-Bonhoeffer-Gymnasium, 2850 km) und Valérie Wölki (Offenes Team - Hilden, 2.009 km) die Nase vorne.