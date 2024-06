Stadtradel-Gewinner stehen fest Hilden radelte zweineinhalb Mal um die Welt

Info

Beim Hildener Stadtradeln sind 518 aktive Radlerinnen und Radler angetreten. Es haben 34 Teams teilgenommen. Insgesamt 17 Tonnen CO 2 konnten eingespart werden. Weitere Ehrungen gingen an das fahrradaktivste Team „Kilometerfresser“, an die aktivste Schule: Grundschule am Kalstert. In der Teamwertung ging der zweite Preis an das Team „Pedal Sakral – katholisch gibt Kette“ und der dritte Preis an das Team Qiagen.