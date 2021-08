Hilden : Stadtmarketing-Verein: Vorsitzender tritt zurück

Olaf Tkotsch war mehr als fünf Jahre Vorsitzender des Stadtmarketing-Vereins. Foto: Matzerath, Ralph (rm-)

Hilden In einem Brief an die Mitglieder erläutert das Olaf Tkotsch mit beruflichen Gründen. Er ist Verwaltungdirektor der Klinik im Park in Hilden. Im Herbst sollen die Mitglieder des Stadtmarketing-Vereins einen neuen Vorstand wählen.

Der Vorsitzende des Stadtmarketing-Vereins, Olaf Tkotsch, hat sein Amt niedergelegt. In einem Brief an die Mitglieder erläutert er das mit beruflichen Gründen. Tkotsch ist Verwaltungdirketor der Klinik im Park in Hilden. Sie wurde im Herbst 2020 von der niederländischen Gruppe Bergman Clinics übernommen. „Damit wir diese Chance für unseren Klinikstandort in gutes Wachstum umsetzen können und weil wir unsere Patienten und Mitarbeiter dabei mitnehmen möchten, muss ich nun meine ganze Kraft in meine Haupttätigkeit investieren“, schreibt Olaf Tkotsch.

Das Vorstandsteam des Stadtmarketing-Vereins sei gut aufgestellt und werde bei der nächsten Mitgliederversammlung im Herbst einen neuen Vorstand wählen. „Wir haben einen sehr guten Geschäftsführer der Stadtmarkting GmbH mit einem engagierten Mitarbeiterteam“, betont Tkotsch und stellt sich damit vor Volker Hillebrand. Hintergrund: Der personell neu zusammengesetzte Aufsichtsrat der städtischen Stadtmarketing GmbH war Anfang Juli zu seiner ersten Sitzung zusammen getrten. Eine ganze Reihe von Mitgliedern war mit der – durch die Corona-Pandemie stark eingeschränkten – Arbeit von Geschäftsführer Volker Hillebrand offenbar unzufrieden – und hatte das auch angesprochen. .

Hilden sei eine attraktive Einkaufsstadt, betont Tkotsch: „Wer aber eine lebendige und attraktive Innenstadt haben und behalten möchte, muss den Händlern und Gewerbetreibenden auch die Chance geben, dort zu überleben. Das ist unsere persönliche Verantwortung.“

1980 wurde das Stadtmarketing als Verein gegründet, 2005 eine Stadtmarketing GmbH mit Geschäftsführer Volker Hillebrand installiert – für das operative Geschäft. Sie wird hauptsächlich von der Stadt finanziert.