Aktion des Stadtmarketing Hilden Urlaubskasse mit Straßenmusik aufbessern

„Da am traditionellen Termin – eine Woche vor den Sommerferien – das Schützenfest stattfindet, findet ,Musik für die Urlaubskasse‘ in diesem Jahr bereits am 10. Juni, und somit zwei Wochen vor den großen Ferien statt“, erklärte Stadtmarketing-Geschäftsführer Volker Hillebrand. Alle musikalischen Jungtalente in Hilden seien aufgerufen, als Straßenmusikanten in der Innenstadt aufzutreten. „Bereits zum 15. Mal werden dann wieder zahlreiche Kinder und Jugendliche als Solisten, Duo, Trio oder Band auftreten und sich über Beifall und Belohnung freuen“, so Hillebrand weiter. In den Vorjahren habe es mehr als 30 Teilnehmerinnen und Teilnehmer gegeben. Alle hätten berichtet, dass es sich sehr gelohnt habe.