Hilden : 20 Jahre Stadtmarketing – eine Erfolgsgeschichte

Büchermarkt Hilden. Foto: Stadtmarketing

Hilden Mit unzähligen Veranstaltungen und Aktionen kümmert sich das Stadtmarketing Hilden seit 20 Jahren um eine lebendige Stadt.

Die Innenstadt würde ohne das Hildener Stadtmarketing anders aussehen. Geschäftsführer Volker Hillebrand und sein Team unterstützen die Einzelhändler bei Fragen, die Immobilieninhaber bei der Suche nach neuen Mietern, sie organisieren Märkte, die Besucher von Nah und Fern in die Stadt spülen, sie vergeben Plakatflächen an den Dreieickständern, sie haben für geregelte Öffnungszeiten gesorgt, sie kümmern sich um die Weihnachtsbeleuchtung – kurzum: Sie halten das Interesse an der Einkaufsstadt Hilden hoch, indem sie immer wieder Impulse geben und dabei die Traditionen nicht außer Acht lassen. Nicht ohne Grund wurde Hilden schon zweimal hervorragend bewertet und belegte bei einer bundesweiten Erhebung einmal den ersten und einmal den zweiten Platz im Vergleich der Innenstädte (50.000 bis 100.000 Einwohner). An diesem Samstag feiert das Hildener Stadtmarketing seinen 20. Geburtstag.

„Hilden ist eigentlich ein Phönix“, erklärt Volker Hillebrand. In den vergangen zwei Jahrzehnten kam es immer wieder zu großen Einschnitten durch Schließungen von Ankergeschäften. „Schnatenberg, Hertie, Karstadt“, zählt Hillebrand auf. Von diesen Rückschlägen erholte sich die Stadt immer wieder, auch dank der Unterstützung des Stadtmarketings. „Wir konnten die Zentralität von unter 100 auf 127 steigern“, erklärt Hillebrand. Dieser Wert zeigt an, wie attraktiv eine Innenstadt ist und wie viel Kaufkraft sie aus dem Umland anzieht. 100 entspricht der eigenen Kaufkraft, Hilden hat 127. Zum Vergleich: Düsseldorf hat eine Zentralität von 119, Haan von 92. Die 340 Hildener Einzelhändler machen knapp 60 Prozent (rund 273 Millionen Euro) ihres Umsatzes mit einheimischen Kunden und etwa 40 Prozent (182 Millionen) mit Kunden von auswärts.

Hilden. Foto: ja/Stadtmarketing Hilden

Info Verein und GmbH bilden Stadtmarketing Zum Stadtmarketing Hilden gehören ein Verein und eine GmbH. Am 22. Februar 2000 wurde der Stadtmarketingverein gegründet. Hauptziele: Zusammenarbeit aller am Wohle des Standortes Hilden interessierter Kräfte und die Anziehungskraft des Standortes Hilden, die Lebensqualität wie auch die Besucherfrequenz zu steigern und auszubauen, die Wirtschaftskraft und das Kulturleben nachhaltig zu verbessern. Um die Anstrengungen auf professionelle Beine zu stellen wurde am 1. April 2005 die Stadtmarketing Hilden GmbH gegründet. Gesellschafter der GmbH sind die Stadt und der Stadtmarketingverein.

Das Hildener Stadtmarketing wurde vor 20 Jahren als Verein gegründet und in den ersten Jahren ehrenamtlich begleitet. Doch schnell stand fest, dass die Arbeit auf professionelle Beine gestellt werden muss. 2005 wurde daher die GmbH mit Volker Hillebrand an der Spitze gegründet. 50 Prozent finanziert die Stadt, 50 Prozent der Verein und damit die Unternehmer in Hilden. „Das Tolle ist, dass alle immer die Sache in den Mittelpunkt stellen“, sagt Hillebrand.

Herbstmarkt in Hilden: Claudia Hosten (Der Marktflorist) verkauft Herbstgestecke. Foto: Köhlen, Stephan (teph)

Das Hildener Stadtmarketing hat in der Vergangenheit viele Veranstaltungen ins Leben gerufen, übernommen oder unterstützt: Hilden a la Mode, den Büchermarkt, den Herbstmarkt, die Genusstage, den Unternehmertag, das Weindorf, das Winterdorf, die Ausbildungsbörse, die Messe „Älter werden in Hilden“, den Dreck-weg-Tag oder den Weihnachtsmarkt. „Aber wir kümmern uns nicht ausschließlich um Events“, erklärt Hillebrand. So berät Stadtmarketing Immobilieneigentümern bei der Festlegung neuer Mietpreise, die immer weiter sinken. Außerdem sitzt das Stadtmarketing immer mit am Tisch, wenn Bauvorhaben in der Innenstadt im Rathaus thematisiert werden.

Hildener Autoschau. Foto: Stadtmarketing Hilden

Die Weichen für den Erfolg der Einkaufsstadt Hilden wurden schon vor Gründung des Stadtmarketings gestellt, wie Norbert Danscheidt, Erster Beigeordneter und Wirtschaftsdezernent der Stadt, erklärt: „Die Politik hat bereits in den 80er-Jahren beschlossen, dass Einzelhandel nur in der Innenstadt angesiedelt werden darf.“ Außerdem wurde die Mittelstraße zur Fußgängerzone umgestaltet. Autofahrer können seitdem über die dafür gebaute Berliner Straße fahren

Modenschau, orthopädische Strümpfe können ein blickfang sein. Foto: Stadtmarketing Hilden

Vielfalt des Hildener Stadtmarketings – oben (von links): Büchermarkt, das leuchtende Tor zur Mittelstraße, eigenes Logo, Hilden a la Mode. Unten (von links): Unternehmertag, Weihnachtsmarkt, Autoschau (Veranstalter Interessengemeinschaft Hildener Autohäuser), Herbstmarkt. Foto: stadtmarketing

Unternehmertag 2019: Podium. Foto: Köhlen Stephan (teph)

Stadtmarketing Hilden. Foto: RP/Christoph Schmidt