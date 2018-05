Hilden : Stadtmarketing bietet einen Praktikumsplatz

Hilden Das Stadtmarketing Hilden sucht für den Sommer einen Praktikanten. Vom 1. Juni bis 22. Juli geht es darum, bei den anfallenden Aktionen wie zum Beispiel der Sommerakademie und den Bürotätigkeiten mitzuhelfen. Bewerber sollten flexibel und selbstständig arbeiten, Kenntnisse in MS Word, Excel und Outlook sowie ein Auto samt Führerschein mitbringen. Das Stadtmarketing verspricht die Einbindung in interessante Aufgaben in einem kleinen Team. Das Praktikum wird bezahlt

Für Fragen stehen Ansprechpartner unter Telefon 02103 910344 zur Verfügung.

(gök)