Tanzvorstellung in der Stadthalle Kinder und Jugendliche tanzen, was sie bewegt

Hilden · In einer Werkschau vom Studio Opgenoorth in der Stadthalle Hilden zeigen Tänzerinnen und Tänzer im Alter von 3 bis 18 Jahren, was sie gelernt haben.

27.10.2023, 12:29 Uhr

Das Publikum erwartet ein Programm, in dem die Kinder und Jugendlichen die Dinge auf die Bühne bringen, die sie berühren und bewegen. Foto: dpa-tmn/Mascha Brichta

„Was bewegt euch? Was ist euch wichtig?“, haben die Leiter der Tanzgruppen vom Studio Opgenoorth die Kinder und Jugendlichen zu Beginn der Probenzeit gefragt. Es entstand eine Mischung aus verschiedenen Ideen: viel Fantasie bei den Jüngeren, Erlebnisse aus dem Alltag bei den Älteren. Auch die großen, brandaktuellen Themen unserer Zeit beschäftigen die jungen Tänzer. Für jede Gruppe wurde ein „bewegendes“ Thema ausgewählt, choreografiert und einstudiert. Kinder und Jugendliche im Alter von 3 bis 18 Jahren zeigen bei der Werkschau Choreografien aus ihren Kursen in kreativem Kindertanz, Ballett und Hip-Hop. Die Werkschau findet am Sonntag, 5. November um 16 Uhr in der Stadthalle Hilden statt. Karten kosten 15 Euro, ermäßigt 7 Euro. Weitere Informationen gibt es unter www.studio-opgenoorth.de.

(szo )