Kultur in Hilden Landestheater präsentiert in Hilden lateinamerikanisches Märchen

An ein junges Publikum richtet sich dieses Angebot des Kultamtes der Stadt Hilden: Am Samstag, 24. Februar, wird „Die Werkstatt der Schmetterlinge“ in der Stadthalle am Fritz-Gressard-Platz aufgeführt. Auf der Bühne steht an diesem Nachmittag ein Ensemble des Westfälischen Landestheaters.