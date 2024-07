An der Stadthalle Hilden Bau von weiteren Fahrradstellplätzen geplant

In einer Anfrage der Bürgeraktion im Stadtentwicklungsausschuss am 15. Mai dieses Jahres heißt es allerdings, dass die installierten Fahrradständer „vor allem bei Veranstaltungen in der Halle bei Weitem nicht den Bedarf“ erfüllen würden. Zu diesem Schluss sei die Bürgeraktion nach einer Einschätzung der Situation vor Ort gekommen. Weiter heißt es, es gäbe ausreichend Flächen in unmittelbarer Nähe zum Eingang der Stadthalle sowie entlang der Gebäudefassade ausreichend Flächen, die eine Installation weiterer Abstellbügel erlauben würden. Fraktionsvorsitzender Ludger Reffgen richtet daher die Frage an die Verwaltung der Stadt, ob sie sich in der Lage sähe, „dem offensichtlichen Bedarf abzuhelfen“.