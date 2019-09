Hilden : Verstärkung im Hunde-Friseursalon

Annabel Müller verstärkt das Team von „Hundeliebe“ an der Kolpingstraße. Die gelernte Bankkauffrau hat sich beruflich neu orientiert. Foto: Köhlen, Stephan (teph)

Hilden Seit sechs Jahren bietet Leni Gefromm ihre Dienste als Hundefriseurin im Salon „Hundeliebe“ an der Kolpingstraße 24 an. Ab sofort wird sie von Annabel Müller unterstützt.

Leni Gefromm, die jetzt 27-jährige gelernte Friseurin und Hundeliebhaberin, hatte ihren Schritt in die Selbstständigkeit gut vorbereitet: Flyer gedruckt, sich im Tierheim vorgestellt und den Markt sondiert. Die Mühe war nicht umsonst, denn inzwischen läuft ihr Hundesalon so gut, dass die junge Frau keine neuen Kunden mehr annimmt. Auf ihrer Internetseite teilt sie mit: „Im Moment nehmen wir leider keine Neukunden mehr an. Sie können aber gerne einen Termin bei meiner Kollegin machen, die seit dem 1. August zur Untermiete bei uns im Salon ist.“