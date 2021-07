Aktion in Hilden : Straßenmusik für die Urlaubskasse in der City

Hilden Zum Start in die großen Ferien durften auch in diesem Jahr interessierte (Musik-) Schülerinnen und Schüler ihre musikalischen Talente unter Beweis stellen. Die Resonanz war groß.

Insgesamt haben sich in kurzer Zeit über 20 junge Leute zu der Aktion des Stadtmarketings in der Hildener Innenstadt angemeldet. Am Samstag um 10 Uhr trafen sich die Teilnehmer zuerst vor dem Eingang der Bismarck-Passage. Nach einer kurzen Einweisung und freiwilligem Corona-Schnelltest unklusive Zertifikat „Ich bin Negativ“ haben sich die jungen Musikanten als Solisten, Duo, Trio oder Band in der Innenstadt verteilt und auf Ihren Instrumenten für eine nette Unterhaltung in der Hildener City gesorgt.