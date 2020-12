Stefan Kasper begann selbst 1991 bei der Jugendfeuerwehr Hilden : Abschied nach 15 intensiven Leitungs-Jahren

Hilden Übungen und Ausflüge, Tauchen und Zelten – Stefan Kasper blickt auf 15 erfüllende Jahre an der Spitze der Jugendfeuerwehr zurück. Nun wünscht er sich mehr Familienzeit, bleibt der Feuerwehr aber verbunden.

Begonnen hat alles am 1. Januar 1991, das weiß Stefan Kasper noch ganz genau. Damals, zwölf Jahre war er alt, wurde er in die Hildener Jugendfeuerwehr aufgenommen. Seine Schwester Julia, damals 14, war schon länger dabei, und animierte auch ihn.

Noch immer sind die beiden gemeinsam aktiv: Stefan Kasper als Leiter der Jugendfeuerwehr, seine Schwester Julia Toborg als Stellvertreterin. Nach vielen Jahren als Mitglied in der Jugendfeuerwehr, ab 1996 in der Freiwilligen Feuerwehr, ab 1998 im Betreuerteam und seit 2005 Leiter der Jugendfeuerwehr, hört Stefan Kasper nun auf. Zum Ende des Jahres gibt er seine Leitungsposition ab.

Stärke In der Hildener Jugendfeuerwehr wirken derzeit 26 Jugendliche zwischen 12 und 18 Jahren mit.

Voller Wärme in der Stimme blickt der 42-Jährige zurück auf intensive Jahre voller Unternehmungen, lehrreicher Stunden und guter Gespräche mit den Jugendlichen. Das Mitwirken in der Feuerwehr sei für ihn sehr sinnstiftend, erläutert Kasper seine Motivation. „So bin ich aufgewachsen: Dass man sich mit etwas Größerem identifiziert, etwas für die Gemeinschaft tut und sich umgekehrt in ihr aufgehoben fühlt.“