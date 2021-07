Hilden : Stadt baut Regenrückhaltebecken

Auf der Wiese an der Hochdahler Straße legt die Stadt ein Regenrückhaltebecken an. Foto: Köhlen, Stephan (teph)

Die Stadt Hilden baut auf rund 2500 Quadratmetern Fläche an der Hochdahler Straße kurz vor dem Gewerbegebiet Giesenheide ein großes Regenwasserversickerungs- und -rückhaltebecken. Diese Entscheidung hatte die Politik auf Empfehlung der Verwaltung bereits Ende Juni beschlossen, also noch vor dem verheerenden Unwetter am 14. und 15. Juli. Gebaut wird im kommenden Jahr, aber schon jetzt sind einige Markierungen zu sehen.