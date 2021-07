Abschluss am Berufskolleg in Hilden : Sie haben es geschafft

Abschluss am Berufskolleg in Hilden

Das sind die Abiturienten des Wirtschaftsgymnasiums. Am Berufskolleg Hilden kann man die allgemeine Hochschulreife mit dem Schwerpunkt Wirtschaft ablegen. Foto: Berufskolleg Hilden

Hilden Viele von ihnen haben bereits einen Ausbildungsvertrag in der Tasche oder wollen im Anschluss studieren – das sind die diesjährigen Absolventen des Berufskollegs Hilden.

In feierlichem Rahmen hat das Berufskolleg Hilden seine Absolventen in die Arbeitswelt entlassen. Ihre Fachhochschulreife, das Abitur und/oder den staatlich geprüften Berufsabschluss feierten die Absolventen bei der Zeugnisübergabe. Auch wenn die Entlassungen Corona-bedingt nur in kleinem Rahmen stattfinden konnten, zeigten sowohl die Lehrer wie auch die Absolventen viel Engagement, um die außerordentlichen Leistungen im vergangenen Schuljahr zu würdigen.