St. Sebastianer Bruderschaft Hilden : Schützen krönen ihre neuen Majestäten

Ein Bild von der Krönung am Montagabend. Foto: St. Sebastianer

Hilden Das erste Schützenfest nach zweijähriger Corona-Pause hat am Montagabend seinen Abschluss gefunden. Die St.-Sebastianus-Schützenbruderschaft feierte am 13. Juni den großen Krönungsball mit einem Großen Zapfenstreich am Ende.

Der neue König heißt Ralf Becker, seine Adjutanten sind Otto Holthausen und Karl-Ludwig Breuer. Die neuen Majestäten „genossen den Abend und freuen sich nun auf das anstehende Königsjahr, wir hoffen alle, dass wir im nächsten Jahr erneut feiern können“, erklärt Schützen-Sprecher Jörg Wiebusch.

Aber damit nicht genug: Am Montag wurde zudem Brudermeister Richard Prell mit dem Hohen Bruderschaftsorden ausgezeichnet. Er wird an Schützenschwestern und Schützenbrüder verliehen, die sich um die Bruderschaft oder den Bund und seine Organisation besonders verdient gemacht haben.

Darüber hinaus haben die Schützen den neuen Bürgerkönig gekrönt. „Es ist ein Bürgerkaiser, denn Michael Wegmann hatte diese Würde bereits schon einmal getragen“, erklärt Wiebusch weiter.

Es gibt auch neue Jugendmajestäten. Das sind: Bambini Anja Roßkothen, Schüler Emeli Müller und Jugendprinz Amelie Nieswand. „Ein Dank für ihre dreijährige Amtszeit geht an den Schülerprinz Peter Jäger und den Regimentskönig Wolfgang Erkelenz mit seinem Team“, so Wiebusch weiter.

(tobi)