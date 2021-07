Lions-Club Hilden : Jürgen Bielor ist jetzt Präsident

Präsidentenwechsel bei den Hildener Lions Auch in diesem Jahr, dem 31. seit Gründung, wechselt der Hildener Lions Club gemäß Satzung zur Jahresmitte seinen Präsidenten/seine Präsidentin. Im Rahmen einer fröhlichen Feier im renovierten Hildener Kanu Club am Elbsee war es nach vielen Monaten Corona bedingter Abstinenz ein Wiedersehen der besonderen Art. Frank Rösner (Foto links) übergab nach einem ungewöhnlichen aber erfolgreichen Jahr seine Präsidentenkette an Jürgen Bielor. Kein Unbekannter in Hilden: Er war von 1997 bis 2003 Chef der damaligen Polizeiinspektion Mitte, mit einem Büro in der Kirchhofstr. und besten Kontakten zur Stadtverwaltung. Mit großem Engagement wird sich Jürgen Bielor den vielfältigen Aufgaben im Hildener Lions Club widmen - getreu dem Motto "We serve". Ganz aktuell sind mit Unterstützung des Lions Hilfswerk e.V. 2 Aktionen geplant: das Ferienprogramm mit dem Kulturamt der Stadt Hilden unter dem Titel "Einfach märchenhaft" , sowie im August eine Wiederholung der im vergangenen Jahr erfolgreich durchgeführten Ferienmaßnahme "Urlaub für Kinder mit und ohne Behinderung. . Foto: Lions Hilden