Theodor-Fliedner-Stiftung: Pflegekräfte laufen jeden Tag nach Hawai

Hilden Zum Tag der Pflege am 12. Mai hat die Theodor-Fliedner-Stiftung das Motto "Ohne uns läuft nix!" ausgegeben. Zu der fachlichen und emotionalen Bedeutung wurde eine passende, imposante Zahl gefunden. Denn jeder Mitarbeiter der Theodor Fliedner Stiftung läuft im Schnitt fünf Kilometer für alte, kranke oder Menschen mit Behinderung - das ist bei 2200 Mitarbeitenden die Strecke Deutschland nach Hawaii. Jeden Tag.

In Haan ist man stolz auf das Ergebnis. "Über Schrittzähler haben wir herausgefunden, dass unsere Mitarbeiten-den rund fünf Kilometer in einer Schicht zurücklegen", berichtet Claudia Ott, Fachvorstand der Theodor Fliedner Stiftung. Der diakonische Träger hält in der Stadt mit dem Friedensheim Pflege-Angebote für alte und junge Menschen vor. Mit dem Motto gibt die Stiftung ein Statement in Zeiten von Fachkräftemangel und politisch fragwürdigen Zusagen ab. "Pflege muss den Stellenwert in der Gesellschaft bekommen, den sie verdient." Mit Blick auf das Sofortprogramm Pflege, in dem die Bundesregierung die Finanzierung von 8000 neuen Fachkraftstellen entschieden hat, sei das "ein Tropfen auf den heißen Stein". Pflegekräfte leisten in Deutschland einen enormen Beitrag im Dienst am Menschen und das müsse gewürdigt und sichtbarer werden. Daher ist mit dem Motto natürlich nicht nur der zurückgelegte Weg gemeint, sondern auch das "qualifizierte fachliche Engagement mit Herz, für das wir danke sagen".