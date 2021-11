Lions Club Hilden unterstützt Kitas und Schulen : Kinder lernen, Konflikte ohne Gewalt zu lösen

Hilden Was tun, wenn man auf dem Schulhof von einem anderen Kind geschubst wird? Einfach zurück schubsen? Nein, es geht auch anders. Wie Kinder gewaltfrei Konflikte lösen können, ist Inhalt des Projektes „Fit für die Schule“, das nun von der Wellnitz Konfliktkommunikation an neun Hildener Kitas umgesetzt wird.

Wie wichtig gewaltfreie Kommunikation und Konfliktlösung ist, zeigt auch die hohe Nachfrage an solchen Projekten in der Corona-Zeit. „Es gibt einen hohen Nachholbedarf was soziale Interaktion betrifft“, erklärt Ronnie Wellnitz. Deshalb ist das Jugendamt Hilden auch besonders froh, dass eine großzügige Spende des Lions-Club Hilden die Durchführung dieses Projekts an neun Kitas ermöglicht hat.