Hilden : Ex-Prinzenpaar stellt Ornat zur Verfügung

Bernd und Andrea Johann mit Claudia I. und Benedict I. Foto: Isa Schwan

Die Graf-Recke-Stiftung stellt in diesem Jahr wieder ein eigenes Inklusionsprinzenpaar. Claudia I. und Benedict I. kommen aus Hilden und freuen sich schon jetzt auf die stimmungsvolle Inklusionskarnevalsparty am Freitag, 21. Februar, 15-19 Uhr, in der Stadthalle (Eintritt frei).

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken