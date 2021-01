Hilden : Hildener Stadtrat verleiht Ehrengaben

Mehr geht nicht: Bürgermeister Claus Pommer hat Jürgen Scholz für 40 Jahre Mitarbeit im Stadtrat mit dem Ehrenpreis der Stadt Hilden ausgezeichnet.

Es ist die höchste Ehrengabe, die die Stadt verleiht seit 1966 und in der Reihenfolge ihrer Bedeutung: Stadtwappen- und Fabricius-Medaille in Bronze, in Silber und in Gold; Stadtwappenschild mit Fabricius-Medaille in Silber und in Gold, Fabricius-Teller und der Ehrenpreis der Stadt Hilden.