Mundus Maris aus Hilden : Ozeanschützer sammeln 18 Kilogramm Müll in Hilden

Hilden Anlässlich des Ozeantags am 8. Juni hatte die Meeresschutzorganisation „Mundus Maris“ zum kollektiven Handeln aufgerufen. An insgesamt zwei Tagen sind die Umweltschützer mit Säcken und praktischen Greifern vom Bauhof losgezogen, um Müll zu sammeln.

„Die Raucher scheinen sich der Tatsache nicht bewusst zu sein, dass so eine Kippe um die 100 giftige Substanzen enthält, die ja durch den Regen in den Grund und dann auch in die Kanalisation, Fließgewässer und letztendlich ins Meer gespült werden.“ In einem kleinen Volumen könne eine Kippe einen Fisch töten, aber selbst in der Verdünnung in einem Bach ist das auf die Dauer nicht unproblematisch. Die Filter selbst brauchten Jahre bis sie in der Natur abgebaut werden und könnten so auch langfristig Schaden anrichten.