Rosenmontagszug : „Herzlauf“-Team baut Piratenschiff

Seit Weihnachten werkeln Mitglieder des Vereins Herzlauf Hilden am Piratenschiff, das beim Rosenmontagszug als Festwagen dient. Foto: Herzlauf Hilden

Der Verein Herzlauf-Hilden sticht beim Rosenmontagszug am 24. Februar mit einem Piratenschiff in See. Mit viel Engagement und Liebe zum Detail werkeln die Aktiven seit Wochen an ihrem Festwagen. Als Gast wird das Inklusions-Prinzenpaar mit an Bord sein und die Hildener Jecken mit Kamelle beglücken.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Seit dem 27. Dezember arbeitet das Karnevalskomitee der Herzläufer an seinem Festwagen. In dieser relativ kurzen Zeit wurde ein sehr massives Piratenschiff aus Holz gezimmert. Angefangen hatte es mit einer groben Zeichnung, die nicht vermuten ließ, welch ein imposantes Schiff daraus werden sollte. Aus vielen, scheinbar verrückten Ideen wurde dann ein Konzept, das anfänglich kaum zu bewältigen schien. Doch wieder einmal hat sich für die Mitglieder des Herzlauf-Hilden-Vereins bewiesen, dass sich mit Enthusiasmus und intensivem persönlichen Einsatz viel bewegen lässt, auch ein mächtiges Piratenboot auf den Straßen Hildens.

„Wir sind total begeistert von unserem Mottowagen und freuen uns wie jeck auf Rosenmontag“, schwärmt Susanne Adolfs-Maarouf. Sie und ihr Mann Andreas sind maßgeblich an dem Bau beteiligt, der quasi direkt vor ihrer Haustüre stattfindet. Andreas Adolfs ist Garten- und Landschaftsbauer und hat Platz, technisches Know-how und viel Zeit für dieses Projekt zur Verfügung gestellt. Zusammen mit Cousin Sebastian und Praktikant Justin hat er das Boot gebaut und montiert und konnte es bereits vier Wochen vor Rosenmontag vom TÜV abnehmen lassen.