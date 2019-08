Ausbildung in Haan und Umgebung : Examen bestanden: 38 Gesundheits- und Krankenpfleger feiern ihren Erfolg

38 glückliche Gesundheits- und Krankenpfleger feiern ihr Examen. Gelernt haben sie im Katholischen Bildungszentrum Haan. Die Praxis absolvierten sie in Krankenhäusern und Kliniken in Haan, Hilden, Langenfeld und Solingen. Foto: Kplus Gruppe GmbH/Cerstin Tschirner

Im Katholischen Bildungszentrum Haan haben Auszubildende der Krankenhäuser in Haan, Hilden, Solingen und Langenfeld ihre Prüfung gemeistert.

2800 Stunden Praxis und 2300 Stunden Theorie absolvierten die Auszubildenden der Gesundheits- und Krankenpflege. 38 Prüflinge haben vergangene Woche ihr staatliches Examen im Katholischen Bildungszentrum Haan bestanden. Im Bildungszentrum drückten die frisch examinierten Pflegekräfte zudem die Schulbank. Der praktische Teil der Ausbildung fand in den St.-Josef Krankenhäusern (Haan und Hilden), im St-Martinus Krankenhaus (Langenfeld) und in der St.-Lukas Klinik (Solingen) statt.

„Die Ausbildung in der Gesundheits- und Krankenpflege ist anspruchsvoll, verlangt Ausdauer und große Lernbereitschaft“, betont Christoph van de Loo, Schulleiter des Katholischen Bildungszentrums Haan. „Zusätzlich müssen unsere Auszubildenden kommunikativ sein und ein feines Gespür für Patienten und deren Befinden haben.“ In praktischen, schriftlichen und mündlichen Prüfungen mussten die Auszubildenden ihr Wissen und Können beweisen. Ihr bestandenes Examen zelebrierten die erleichterte Prüflinge zusammen mit stolzen Familien und zufriedenen Lehrer im Walder Stadtsaal in Solingen. Voran ging ein gemeinsamer Gottesdienst der evangelischen Kirche in Solingen-Wald. Feier und Messe standen unter dem Motto der Kurse 16/19 A und B: „Pflegen kann man nicht alleine“.