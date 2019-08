Jubiläum : „Fanny“ spielt seit 25 Jahren Boule

Der Boule-Club Fanny Hilden e.V. besteht seit 25 Jahren. Nach umfangreichen Vorbereitungen trafen sich am 11. September 1994 erstmalig Interessierte im Hildener Stadtpark, um Boule zu spielen.

Mit einer Sondernutzungserlaubnis der Stadt Hilden wurde den Spielern gestattet, an vier Sonntagen auf den Wegen im Stadtpark die ersten Kugeln zu werfen. Am 1. November 1994 erfolgte dann die offizielle Vereinsgründung mit 17 Mitgliedern.

Vor allem in den ersten Jahren nahmen die Spieler regelmäßig an Turnieren im In- und Ausland teil und spielten auch in der Liga. Der Ligabetrieb soll auch aktuell mit neuen und jüngeren Mitgliedern wieder aufgenommen werden, teilte Karl J. Schulte mit.