Stadtverwaltung Hilden : Bürgermeister begrüßt neue Auszubildende

Hilden So vielfältig wie die Berufe bei der Stadt Hilden so verschieden sind auch die sechs neuen Auszubildenden, die Bürgermeister Claus Pommer, Personaldezernentin Anja Franke und Ausbildungsleiterin Lucia Eschenfelder offiziell begrüßt haben.

„Ich freue mich sehr auf die Zusammenarbeit und heiße die Auszubildenden herzlich in unserem Kollegium willkommen“, erklärte Claus Pommer. „In den nächsten Jahren gehen viele Kolleginnen und Kollegen in Rente, Verstärkung wird also dringend benötigt!“