Hilden/Haan : Buchautor Rhode spricht vor Lehrern

Der Verband Bildung und Erziehung (VBE), Kreisverband Mettmann hatte am Mittwoch in der GGS Mittelhaan den bekannten Buchautor Rudi Rhode zu Gast. Rhode ist nicht nur Autor: Als Sozialwissenschaftler und Schauspieler zeigte er in einem lehrreichen und amüsanten Vortrag auf anschauliche Art und Weise, wie unsere Auftritte und Vorgehensweisen beschaffen sein müssen.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Er hielt dem zahlreich erschienenen Publikum – der Einladung der Vorsitzenden Isabell Picard-Bogdanski waren rund 120 Lehrer gefolgt – den Spiegel vor.