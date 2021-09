Autohaus Schnitzler : Zwölf neue Azubis starten mit Kennenlerntag

Das sind die neuen Azubis des Autohauses Schnitzler. Foto: Schnitzler

Hilden Insgesamt zwölf Auszubildende haben in diesem Jahr im Autohaus Schnitzler angefangen. Sechs davon streben die kaufmännische, sechs die technische Ausbildung an. „Der Einführungs- und Kennenlerntag der Auszubildenden war uns auch in diesem Jahr sehr wichtig.

