Wilhelm-Fabry-Museum : Amerikanische Generalkonsulin in Hilden zu Gast

Hilden. Hoher Besuch im Wilhelm-Fabry-Museum. Zur Eröffnung der Ausstellung „Out of Space“ des Künstlerpaares Ulrike Arnold und Victor van Keuren erschien auch die amerikanische Generalkonsulin Fiona Evans.

Für die Top-Diplomatin ist es der erste Besuch in der Itterstadt. Evans, deren familiären Wurzel im westfälischen Paderborn liegen, ist seit 2018 die höchste amerikanische Repräsentantin in NRW.

Der Weltraum ist das zentrale Thema der Ausstellung „Charles Wilp. Into Space“. Geprägt von der großen Faszination in den späten 1960er-Jahren für die Raumfahrt war Charles Wilp einer der ersten Künstler, der für seine Arbeiten Materialien aus der Weltraumtechnik nutzte. Parallel zu dieser Ausstellung präsentiert das Wilhelm-Fabry-Museum im Fassraum, Benrather Straße 32a, eine Kabinettausstellung mit dem Titel „Out of Space“. Die Malerin Ulrike Arnold, die vielen noch als Lehrerin an der Wilhelm-Fabry-Realschule ein Begriff sein dürfte, wurde durch ihre großformatigen Erdmalereien bekannt. Für ihre Kunst hat sie alle Kontinente bereist und in der freien Natur ihre Materialbilder geschaffen.