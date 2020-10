Hilden : Bücherei rüstet online weiter auf

Hilden Neuer Online-Bibliothekskatalog soll die Suche nach Medien vereinfachen. Ein Projekt des Kreises Mettmann mit einigen öffentlichen Bibliotheken aus den Städten.

(RP) Die Stadtbücherei am Nove-Mesto-Platz bietet ab sofort einen neuen Online-Bibliothekskatalog an. Hierbei handelt es sich laut Mitteilung der Stadt um ein Projekt des Kreises Mettmann mit den öffentlichen Bibliotheken der Städte Erkrath, Heiligenhaus, Langenfeld, Mettmann, Monheim, Velbert, Wülfrath und natürlich Hilden. Den neuen Online-Bibliothekskatalog erreicht man unter www.bibnet.smartbib.de. Bei entsprechender Vorauswahl in der Kopfzeile wird die Suche nach Medien auf die Stadtbücherei Hilden beschränkt.

Eine der zahlreichen Neuerungen sind Stöberkategorien, die in der Verbund- oder der gewählten Stadtansicht die jeweils neuesten Erwerbungen der Bibliotheken zeigen, zum Beispiel Bestseller, Lesetipps oder „Kids & Teens“. Sofern die Bibliotheken ein ausgesuchtes Medium für die Fernleihe im Kreis zur Verfügung stellen, findet sich in der Detailanzeige eines Titels der Fernleihbutton. Damit können Kunden nach Anmeldung in ihrem Bibliothekskonto selbständig eine Fernleihe von zu Hause aus tätigen und nach Benachrichtigung in ihrer Bibliothek abholen. „Das Büchereiteam demonstriert vor Ort gerne die neue Oberfläche und beantwortet Fragen dazu“, erklärte Christiane Herz vom Kulturamt.