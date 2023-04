Bücherei in Hilden bleibt geschlossen Keine Testsonntage in der Stadtbibliothek

Hilden · Die Stadtbibliothek am Nove-Mesto-Platz in Hilden wird entgegen ursprünglicher Pläne nun doch nicht testweise an drei Sonntagen öffnen.

12.04.2023, 17:24 Uhr

Romane und andere Medien können in der Stadtbibliothek Hilden vorerst nur zu den gewohnten Zeiten ausgeliehen werden. Foto: Stadtbibliothek Hilden

Von Elmar Koenig

Ursprünglich waren der 23. April, 21. Mai und 4. Juni für die Öffnung am Sonntag vorgesehen. In einer Pressemitteilung nennt die Stadt Hilden betriebliche Gründe für die Absage. Ob der Probelauf zu einem späteren Zeitpunkt nachgeholt werden soll, ging aus dem Text nicht hervor.