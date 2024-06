Kultur in Hilden Unterstützer gründen Förderverein für Bücherei

„Ziel des Vereins soll es sein, die Stadtbibliothek Hilden in ihrer Funktion als Ort für Bildung, Freizeit und Teilhabe zu unterstützen. Möglichkeiten für eine derartige Unterstützung sind beispielsweise die Akquisition von Spenden und Fördermitteln für die Ausstattung der Bibliothek oder die Planung und Organisation von Veranstaltungen“, erklärte eine Stadtsprecherin. So könnten die Vereinsmitglieder die Stadtbibliothek Hilden bei der dauerhaften Weiterentwicklung ihres Angebots unterstützen und in Teilen an der Gestaltung neuer Angebote mitwirken.