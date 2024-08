Leseförderung in Hilden Thalia spendet an die Stadtbibliothek

Für jeden Einkauf über eines ihrer Kundenprogramme spendet die Buchhandlung Thalia an nationale und regionale Projekte zur Leseförderung. Die Filiale in Hilden unterstützt in diesem Jahr mit dem gesammelten Erlös die Stadtbibliothek. Die Leiterin der Stadtbibliothek Hilden, Marina Rabe, nahm den symbolischen Spendenscheck kürzlich dankend entgegen. Die Leiterin der Thalia-Buchhandlung in Hilden, Fenja Marie Völz, meint: „Wir freuen uns sehr, dass wir das Engagement der Stadtbibliothek Hilden mit einer Spende in Höhe von 500 Euro unterstützen können.“