Anlässlich des Weltbienentages Bienenaktionstag in der Stadtbibliothek Hilden

Um auf die Bedeutung der Bienen aufmerksam zu machen, findet in der Woche des Weltbienentages am Freitag, 24. Mai, ab 15 Uhr der Bienenaktionstag mit verschiedenen Angeboten für die gesamte Familie in der Stadtbibliothek Hilden, Nove-Mesto-Platz 3, statt. An Ständen des Bienenzuchtvereins für Hilden und Umgebung und der Honig-Manufaktur Neanderthal können sich die Besucher über Bienen informieren sowie Honig naschen oder kaufen.