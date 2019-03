Mehr Betreuungsplätze: Stadt will Kita Holterhöfchen erweitern

Hilden Im Kindergartenjahr 2019/20 fehlen 44 Plätze für unter Dreijährige und bei den Drei- bis Sechsjährigen sogar über 50. Deshalb hat die Verwaltung vorgeschlagen, in diesem Jahr drei zusätzliche Gruppen zu planen und dann 2020 den Bau zu beschließen.

Der Stadt gelingt es zwar, den Rechtsanspruch der Eltern zu erfüllen. Aber nur dank Überbelegung (etwa 122 Kinder) und mit Wartezeiten für die Eltern von bis zu sechs Monaten. Geeignete Grundstücke für eine neue Einrichtung zu finden, sei schwierig, berichtet die Verwaltung. Zumindest für eine neue Kita ist offenbar eine Lösung gefunden. Die städtische Kita Am Holterhöfchen 18 (dort werden heute 22 Kinder betreut) soll vergrößert werden. Das hat die Politik bereits in nicht-öffentlicher Sitzung beschlossen. „Wir brauchen aber noch einen zweiten Standort“, sagte Dezernent Sönke Eichner in öffentlicher Sitzung im Haupt- und Finanzausschuss: „Wir haben dabei ein Grundstück in Erbpacht im Auge. Das Ergebnis der Verhandlungen ist noch offen.“ Sobald sich das geändert habe, werde er die Fraktionen informieren.