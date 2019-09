Hilden : Stadt und Vereine feiern am Freitag Weltkindertag

Stadt und Vereine feiern am Freitag Weltkindertag

Hilden 2019 ist Kinderrechtsjahr. Seit genau 30 Jahren garantiert die UN-Konvention über die Rechte des Kindes allen Mädchen und Jungen unter anderem das Recht, ernst genommen und beteiligt zu werden.

Der Weltkindertag am Freitag, 20. September 2019, steht daher unter dem Motto „Wir Kinder haben Rechte!“. In Hilden laden das städtische Spielmobil, der Grundschulverbund Beethovenstraße inklusive Offene Ganztagsschule, das Team vom Abenteuerspielplatz (Freizeitgemeinschaft Behinderte und Nichtbehinderte), die Polizei, das Evangelische Familienzentrum an der Friedenskirche, der Johanniter Hilfsdienst, der Mobile Mitmachzirkus und das Kinderparlament zu einem gemeinsamen Fest ein.