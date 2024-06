Vorschläge einreichen Stadt sucht Orte für Trauungen in Hilden

Die Zahl der Trauungen in Hilden liegt laut Stadt in der Regel zwischen 170 und 200 pro Jahr. Im vergangenen Jahr wurden in Hilden 252 Anmeldungen zur Eheschließung vom Team des Standesamtes bearbeitet, teilte eine Stadtsprecherin mit. Davon wurden 163 Ehen in Hilden geschlossen, 92 weitere Eheschließungen wurden vom Team des Hildener Standesamtes vorbereitet, die Trauungen fanden dann in anderen Städten statt. Wer in Hilden standesamtlich heiratet, kann bisher zwischen dem Trauzimmer im Standesamt mit 16 Sitzplätzen und dem alten Ratsaal im Bürgerhaus mit 36 Sitzplätzen wählen. Trauungen finden in Hilden mittwochs, freitags und einmal im Monat auch samstags statt. Nun sucht die Stadt weitere Orte, an denen sie die standesamtlichen Trauungen durchführen können.