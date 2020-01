Hilden : Stadt kämpft gegen Obdachlosigkeit

Auf einer Parkbank wie dieser Mann muss in Hilden kein Obdachloser schlafen. In Kreis und Land ist die Zahl der Menschen, die in Notunterkünften leben müssen, stark gestiegen. Foto: dpa/Martin Gerten

Hilden Die Sozialpädagogische Einrichtung (SPE) Mühle kümmert sich im Auftrag der Kommune um Menschen, die ihre Wohnung verloren haben oder wo das droht. Der Verein bekommt jetzt einen zusätzlichen Sozialarbeiter.

Eine bezahlbare Wohnung in Hilden zu finden ist nicht leicht. Wenn man arbeitslos ist, negative Schufa-Einträge und Mietschulden hat, dazu noch krank und/oder behindert ist, ist das nahezu unmöglich. Dennoch ist es den Mitarbeitern der SPE Mühle 2018 gelungen, 46 Klienten mit den genannten Handicaps in 24 Wohnungen zu vermitteln. Weil die SPE Mühle über ein ganz besonders gutes Netzwerk verfügt und zuverlässig dafür sorgt, dass die Vermieter ihre Miete pünktlich erhalten. Und die Mieter auch weiter begleitet, mitunter jahrelang. Wenn es diese soziale Betreuung nicht gäbe, wären viele Kunden längst obdachlos und müssten dauerhaft in einer städtischen Notunterkunft leben. Dort wieder rauszukommen, ist sehr schwierig, erläutert die SPE Mühle in ihrem Jahresbericht für den Sozialausschuss.