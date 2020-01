Hilden : Verwaltung schreibt Stadtarchiv-Leitung aus

Hilden Stadtarchivar Dr. Wolfgang Antweiler ist Ende August 2019 in den Ruhestand gegangen. Jetzt hat die Stadtverwaltung seine Stelle öffentlich neu ausgeschrieben. Gesucht wird einen „kreative und engagierte Persönlichkeit“ als Leiter/in des Stadtarchivs.

„Gemäß Personalmanagementkonzept aus dem Jahr 2017 ist jede neu oder wieder zu besetzende Stelle in Zuschnitt und Umfang zu überprüfen, ehe eine Ausschreibung erfolgen kann“, hatte Bürgermeisterin Birgit Alkenings erklärt. Das Kulturamt habe unter anderem einen externen Berater des Landschaftsverbandes Rheinland mit Zuständigkeit für Stadtarchive befragt, sich über neue Anforderungen an die Kandidaten ausgetauscht, das neue Stellenprofil entwickelt und es dem Verwaltungsvorstand zur Abstimmung vorgelegt.

Das Stadtarchiv ist so etwas wie das Gedächtnis der Gemeinde. Es eröffnet bereits kurz nach dem Krieg im Jahr 1947. 2004 sind „die Kellerkinder aus dem Holterhöfchen“ in ein neues Gebäude hinter dem Weiterbildungszentrum Altes Helmholtz an der Gerresheimer Straße 20 gezogen. Dort können die aktuell zwei Mitarbeiter in hellen Räumen ihre Aufgaben erledigen und sind für die Bürger besser erreichbar. Das Stadtarchiv ist verpflichtet, wichtige Unterlagen der Stadt zu verwahren: Geburts- und Sterberegister, Rats- und Verwaltungsunterlagen. Außerdem werden alle Informationen archiviert, die Auskunft darüber geben, was in der Stadt passiert: Lokal-, Kirchen- und Vereinszeitungen. Als Dienstleister hat das Archiv eine Präsenzbibliothek mit Infos zur Lokal- und Regionalgeschichte. Es beantwortet Nachfragen aller Art und erstellt Kopien historischer Dokumente.