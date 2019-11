Hilden : Spielplatz: Rohr entschärft Kante

Mitarbeiter einer Spezialfirma bringen ein Rundrohr auf der Metallkante an, die auf dem Spielplatz am Warrington-Platz ein Beet einfasst. Foto: Tobias Dupke

Die kritisierte Metallkante auf dem Spielplatz am Warrington-Platz ist Geschichte.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

(tobi) Mit einem runden Metallrohr haben Mitarbeiter einer Spezialfirma am Montag die Metallkante auf dem Spielplatz am Warrington-Platz abgedeckt. Sie haben das Rohr fest mit der Metalleinfassung des Beetes verschweißt, die Nähte sollen noch abgeschliffen werden, ebenso die dunklen Flecken, die durch das Schweißen entstanden sind. Damit reagiert die Stadt auf die Kritik vieler Hildener, die ein Sicherheitsrisiko in der Kante gesehen hatten.

Der Spielplatz am Warrington-Platz ist im Sommer komplett überarbeitet und zu Beginn der Herbstferien Mitte Oktober eröffnet worden. Mehr als 400.000 Euro hat die Stadt in den Umbau investiert. 170.000 Euro zahlen im Rahmen der Städtebauförderung das Land Nordrhein-Westfalen und der Bund.

Im Vorfeld hatte die Stadt das Kinderparlament mit in die Planungen einbezogen und Bürgern sowie Politikern das Projekt mehrmals vor- und zur Diskussion gestellt. Eigentlich hätte der Spielplatz bereits Ende August fertig werden sollen, aber angesichts von sechs Gewerken, die an dem Umbau beteiligt waren, verzögerte sich die Eröffnung. Der Spielplatz ist in drei Bereiche unterteilt: „Ruhezone“, „intensives Spiel“ und „reduziertes Spiel mit Ruhezonen an der Wasserfee“. Weitere Vorgabe der Kinder war, den Spielplatz barrierefrei zu gestalten. Der Fallschutz beispielsweise ist ein nachgebender Kunststoff, der auch mit Rollstühlen befahrbar ist.

Bereits am Tag der feierlichen Einweihung regte sich Kritik an den Metallkanten, die ein Beet auf der Seite des Itter-Karrees einfassen. Vor allem in den Sozialen Medien meldeten sich Spielplatzbesucher und warnten davor, dass sich dort ein Kind schwer verletzten könnte, wenn es beim Spielen fällt.