Diagnose „Schwachsinn“ in den 1960ern „Die Kinder sind nicht mehr wieder gekommen“

Hilden · Ralf Aust will darauf aufmerksam machen, dass Ämter und Behörden mit verantwortlich für das gewesen seien, was ihm und Hunderten anderen geistig behinderten Heimkindern in den 1960er-Jahren angetan wurde. Dass Kinder in großem Stil missbraucht, misshandelt und – darauf besteht Aust – auch getötet worden seien.

28.03.2024 , 11:15 Uhr

Ralf Aust war eines von vielen Kindern, die wegen der damaligen Diagnose „Schwachsinnigkeit“ einen großen Teil ihrer Kindheit und Jugend in Einrichtungen verbringen mussten. Foto: Köhlen, Stephan (teph)