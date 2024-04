Malteser erhalten 3000 Euro Spende soll die Sicherheit erhöhen

Aber auch neue Einsatzkleidung stehe oben auf der Einkaufsliste. „Wir haben berechnet, dass wir für die ehrenamtlichen Helfer neue Hosen und ähnliches im Wert von jeweils 372 Euro anschaffen können. Aber da sind noch keine Helme dabei“, fährt Körblein fort. Die Einsatzkleidung sei deshalb so teuer, da sie bestimmten DIN-Normen unterliege. Das betrifft auch die Schuhe: „Die müssen das auch mal aushalten, wenn wir in einer Säure oder Lauge stehen. Was halt alles bei einem Einsatz so passieren kann. Durch die Hochwasser ist außerdem noch mal klar geworden, wie wichtig es ist, dass die Schuhe komplett wasserdicht sind. So können wir den ganzen Tag im Wasser stehen ohne nachher pitschnass zu sein.“