In Schönheit altern „Das Schlimmste wäre, wenn ich mich nicht mehr schminken kann“

Sander ist genau wie Silvia Kavli (83) und Herbert Proff (86) Bewohnerin der Seniorenresidenz am Stadtpark Hilden. Allen ist es sehr wichtig auch im fortgeschritteneren Alter noch auf sich zu achten, sich zu pflegen und sich schön zu fühlen. Für viele andere Senioren ist das keine Selbstverständlichkeit. Im Alter wird der Körper bei vielen gebrechlich, die Feinmotorik versagt im schlimmsten Fall irgendwann. Bei manchen will auch der Kopf nicht mehr so ganz und grundlegende Dinge wie die Körperpflege gehen dann nicht mehr ohne Hilfe. Nicht alle sind fit genug um selbstständig zum Friseur zu gehen. Gerade in Zeiten des Pflegenotstands ist auch nicht immer Zeit, allen Senioren ausführlich beim Schminken zu helfen. Und natürlich ist es wie immer auch immer eine Frage des Geldes.