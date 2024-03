Wird tatsächlich alles teurer? Soviel kostet 2024 die Kugel Eis in Hilden und Haan

Dirk Schröder, Inhaber der Eisbär-Eisdielen an der Gerresheimer Straße und an der Sankt-Konrad-Allee, grinst auf die Frage verschmitzt und zuckt mit den Achseln: „Also ich hab nix am Preis geändert. Die Kugel kostet noch das Gleiche wie letztes Jahr.“ Auch an seinen Rezepturen habe er seit 28 Jahren nichts geändert: „Wenn man anfängt, an der Rezeptur etwas zu ändern um Geld zu sparen oder Wasser hinein mischt, dann merkt das spätestens das dritte Kind, das reinkommt. Das kann man vergessen. Eine Eisdiele ist halt eben nichts, womit man das schnelle Geld macht.“ Das müsse auch allen klar sein, die eine aufmachen. Doch werden die Preise steigen? „Irgendwann, bei drei Euro oder so, ist dann auch echt der Punkt erreicht, wo ich das Eis einfach nicht mehr mit gutem Gewissen verkaufen kann. Dann behalte ich lieber meine alten Preise, damit die Leute mit einem Lächeln rein- und rausgehen. Mir ist es lieber, wenn die dafür dann drei Kugeln mehr kaufen oder einfach öfter kommen.“