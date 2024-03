Interview Connor Möller „Näher an die angebliche Chancengleichheit kommen“

Möller Neben dem Papierkram und der Hausarbeit fällt mir direkt die Gemeinschaft ein. Man hat immer jemanden um sich rum. Man war immer noch mit den Kindern und den Betreuern aus dem Heim von nebenan vernetzt. Das BeWo dient dazu, dass man näher an die angebliche Chancengleichheit kommt: Ich bin, seit ich 16 Jahre alt war, immer nebenbei arbeiten gegangen. Durch das BeWo hatte ich die Möglichkeit, auf einen Führerschein und ein Auto zu sparen, dadurch, dass ich keine hohe Miete zahlen musste. Ich hatte nur überschaubare und faire Fixkosten. Und das fängt ja auch nicht im Heimleben an. Bevor Kinder ins Heim kommen, ist oft schon eine Zeit lang klar, dass das Umfeld dem Kind daheim nicht gut tut und trotzdem muss es da bleiben. Und schlechte Leistungen in der Schule kommen dann oft daher, dass das Kind seine ganze Energie ins Familienleben steckt. Aber auch in der Einrichtung hat man viel mit seinen eigenen Konflikten, Terminen oder der Frage „Warum bin ich überhaupt hier gelandet?“ zu kämpfen. Ein Kind, das in einer Einrichtung wohnt, kann bei Weitem nicht so gut den Fokus auf die Schule legen, wie ein Kind, das in einem super Zuhause aufwächst, Fürsorge erlebt und Eltern hat, die da hinterhergucken. Ich bin mit 16 ins Stützrad gezogen. Da war ich in der zehnten Klasse und – trotz der ganzen Unterstützung – musste ich natürlich selber einkaufen und alleine zu Hause wohnen, während meine Mitschüler nach Hause fahren und Hausaufgaben machen und sich dann an die Konsole setzen.