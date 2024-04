Cannabislegalisierung Hilden gibt das Hanf frei

Auch für die Cannabis Social Clubs (CSC) ändert sich nun einiges. Die Cannabis Social Clubs sind Vereine, in dem Hanfgewächs-Enthusiasten gemeinschaftlich unter bestimmten Auflagen Cannabis anbauen dürfen. Der Club darf an seine Mitglieder monatlich bis zu 50 Gramm der getrockneten Pflanze abgeben. In Hilden gibt es bereits seit einiger Zeit solche Clubs und sie erleben nun rasanten Zuwachs. „Seit der historischen Abstimmung im Bundestag und der kürzlichen Bestätigung durch den Bundesrat hat unser Club-Ableger in Hilden, wie auch die gesamte Branche, einen enormen Zuwachs erlebt. Die Begeisterung und das Interesse an Cannabis-Clubs und der gesamten Szene sind spürbar gestiegen. Wir erleben eine Welle der Euphorie und Zuversicht, die sich sowohl in der Mitgliederzahl als auch im Engagement unserer Community widerspiegelt“, berichtet das Team vom Extrabud Cannabis Club Hilden. Es sei eine spannende Zeit für alle. „Zusätzlich zu diesem Zuwachs sind wir aktiv dabei, alle gesetzlichen Anforderungen und Wünsche seitens der Behörden zu erfüllen. Uns ist es ein wichtiges Anliegen, verantwortungsvoll und im Einklang mit den neuen Regelungen zu agieren.“ Besonders mit dem Jugendschutzpunkt nehme der Verein es sehr genau. Ein sicherer und aufgeklärter Umgang mit dem Thema Cannabis – das sei wichtig.