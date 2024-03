Feuerwehrmann aus Leidenschaft Boris Hübener aus Haan wird Kreisjugendfeuerwehrwart

Das findet nicht nur Hübener an der Feuerwehr interessant, sondern auch die Jugendlichen, die er auf einem besonderen Lebensabschnitt in der Jugendfeuerwehr begleitet: Besonders nach Corona habe man gemerkt, wie wichtig der soziale Zusammenhalt in der Gruppe für sie gewesen sei. Die Nachfrage nach einer Mitgliedschaft in der Jugendfeuerwehr ist in Haan so groß, dass nicht alle einen Platz bekommen. Und das kommt der ganzen Stadt zu Gute: „Das ist ähnlich wie beim Fußballverein: Vielleicht möchte man dann auch irgendwann in der ersten Mannschaft spielen, und das wäre dann bei der Feuerwehr die aktive Einsatzabteilung.“ Auch deshalb, betont er, bedeutet Jugendfeuerwehr noch viel mehr als nur Brände löschen. „Jugendarbeit ist viel größer. Wir machen ein bisschen Spiel, Spaß, Spannung, wir machen ein bisschen Sport, wir zeigen euch, wie Demokratie funktioniert ... und wir bringen euch außerdem noch Feuerwehr bei.“