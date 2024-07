Stadt Hilden zieht Zwischenbilanz Sport im Park kommt sehr gut an

Drei regelmäßige Angebote machen Stadt, Sportbüro und Stadtsportverbund gemeinsam mit der Hildener Allgemeinen Turnerschaft (HAT) und der Sportmühle. Mittwochvormittags geht es von 10.30 bis 11.30 Uhr im Stadtpark beim Qi Gong mit der HAT um Mobilisierung, Stressreduzierung und Stärkung von Herz und Kreislauf. „After-Work-Fitness“ bietet die Sportmühle donnerstags von 18.30 bis 19.30 Uhr auf dem Europaplatz (Wiese hinter dem Hildorado) an – Kraftübungen im Wechsel mit kurzen Ausdauereinheiten. Beim einstündigen Kurs „Functional Fit“ samstags um 10.30 Uhr auf der Bezirkssportanlage am Bandsbusch steht mit der HAT ein abwechslungsreiches Training mit Cardio-, Kraft- und Koordinationsübungen an. Die Belastung erfolgt in Intervallen. Alle können sich auf ihrem individuellen Fitnesslevel auspowern.