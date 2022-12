Stadt Hilden warnt Biotonne kann bei niedrigen Temperaturen platzen

Um das zu verhindern, bittet die Stadt, die die Biotonnen über Winter möglichst frostfrei lagern, „zum Beispiel in einer Garage, einem Schuppen oder einem Keller, und erst am Morgen der Abholung herausstellen.“ Nässe von feuchten Abfällen soll am besten durch Einwickeln in Zeitungspapier, Papiertüchern o. ä. gebunden werden. Den Behälterboden bitte mit Papier, Pappe, Stroh oder ähnlichem auslegen. Den „Inhalt nicht verpressen – achten Sie möglichst auf eine lockere Befüllung“, heißt es weiter. Und wenn möglich sollte der Inhalt kurz vor der Abholung mit einem Besenstiel oder Spaten von der Innenwand gelöst und durch Stoßen gelockert werden. „Der Zentrale Bauhof bittet um Verständnis, dass nicht vollständig entleerte Biotonnen aufgrund der engen Tourenplanung nicht nachgeleert werden können“, so die Sprecherin weiter.