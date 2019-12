Hilden : Stadt verteilt Abfallkalender an alle Haushalte

Mitarbeiter des städtischen Bauhofs leeren grauen Restmülltonnen. Foto: Christoph Schmidt

Hilden (RP) Die Stadt verteilt momentan den Abfallkalender 2020 an alle Haushalte und Betriebe in Hilden. Sollte der Kalender in einigen Haushalten nicht ankommen sein, kann er ab Mittwoch, 18. Dezember, zu den allgemeinen Öffnungszeiten im Rathaus an der Infotheke und auf dem Zentralen Bauhof, Auf dem Sand 31, abgeholt werden.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Das teilte die Stadt jetzt mit.