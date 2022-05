Grünpflege in Hilden : Stadt versorgt bereits jetzt Jungbäume mit Wasser

Hilden Wenn die Bäume austreiben und die Stadt in frisches Grün tauchen, sind die Pflanzen bereits jetzt auf genügend Feuchtigkeit angewiesen.

Während die meisten der rund 12.000 Stadtbäume bei Bedarf Feuchtigkeit aus tiefen Erdschichten ziehen, sind die Jungbäume (Pflanzungen aus den Jahren 2018 bis 2022), die noch kein ausgeprägtes Wurzelwerk haben, auf menschliche Hilfe angewiesen. Unterstützung brauchen auch die Bäume in der Fußgängerzone, weil das Stadtzentrum im Vergleich zu den Stadtteilen überdurchschnittlich eng bebaut ist und sich so schneller aufheize.

Ein weiterer Mitarbeiter kümmere sich in regelmäßigen Abständen um die Außenanlage des Rathauses. Bei Bedarf versorgen darüber hinaus zwei Mitarbeiter die Bäume in der Fußgängerzone mit Wasser. Dafür schließen sie einen Schlauch an die Hydranten an.